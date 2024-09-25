طرح البوستر الدعائي للمهرجان المصري الأمريكي للسينما بدورته الرابعة

طرحت إدارة المهرجان البوستر الدعائى للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون فى دورته الرابعة.

وتأتي الدورة الرابعة تحت شعار “دورة الاحلام.. نيويورك تتكلم عربي”، وتُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 8 الي 10 نوفمبر المقبل بنيويورك.



وتم الإعلان رسميا عن مكان اقامة حفلي الافتتاح والختام للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بالمسرح الرئيسي لجامعة كينجس بورو ببروكلين.

ويقام حفل الافتتاح الجمعة 8 نوفمبر المقبل، ويشهد وتكريم نجوم السينما المصرية.

فيما يشد حفل الختام وإعلان الجوائز مفاجآت كبيرة واحتفاء برواد الموسيقي التصويرية يوم الأحد 10 نوفمبر المقبل.