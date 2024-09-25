مركز شباب الشعراء يشهد انطلاقة برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الشخصية بدمياط

شهد مركز شباب الشعراء بقيادة حسين عبد الغفار شوشه رئيس المركز وبالتعاون مع إدارة شباب فرع دمياط ، فعاليات البرنامج التدريبي مشواري للنشء والشباب، برنامج مشواري بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسيف" والتدريب من خلال سفراء مشواري بمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط

البرنامج يدور حول مجموعة من المهارات الحياتية

وأشار مديح حماد وكيل المديرية للشباب الى أن البرنامج يدور حول مجموعة من المهارات الحياتية مثل: « التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، تنمية المهارات الشخصية، من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير»

فاعليات ومحاضرات برنامج مشواري حول مجموعة من المهارات الحياتية

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب، يهدف برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية والتي تتضمن بعض التدريبات عن "مهارات التعلم"،وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات الي 14 سنه لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.