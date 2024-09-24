الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد المدارس الدولية والمصرية اليابانية (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  جولته التى أجراها  اليوم،  بمدينة دمياط الجديدة والتى جاءت بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم  ودكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مدرسة النيل المصرية الدولية، التى تتضمن ٩ صفوف دراسية ويتم العمل بها وفقًا لمنظومة محددة، تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية التى يتم اعتماد الشهادات من خلالها بالخارج، حيث يتم تقديم شهادة معادلة CNIPE للصف التاسع والتى تعادل CNISE التى يتم منحها للشهادة الثانوية، حيث تابع سير العملية التعليمية بالمدرسة فى إطار تلك المنظومة.

محافظ دمياط مع تلاميذ مدرسة النيل المصرية الدولية

محافظ دمياط يتابع المدرسة المصرية اليابانية

وتفقد " محافظ دمياط " المدرسة المصرية اليابانية ١ بمدينة دمياط الجديدة والتى تم العمل بها منذ سبتمبر ٢٠١٨، حيث تابع سير العملية التعليمية بالصفوف المختلفة،  والأنشطة التى يتم تنفيذها التى تساهم فى تعزيز مهارات التعلم لدى الطلاب، كما تفقد غرفة تلعيادة الطبية واطمأن على توافر المستلزمات الطبية الأولية وسير المنظومة الطبية المقدمة من خلالها للطلاب.

محافظ دمياط يتابع المدرسة المصرية اليابانية

واختتم " المحافظ " جولته بزيارة المدرسة الدولية الرسمية IPS، تفقد خلالها الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة وسير العملية التعليمية بها وفقًا لمنظومة المدارس الدولية الرسمية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم،  كما تواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد "المحافظ" بما تقدمه تلك المدارس من خدمات تعليمية ومهارية متميزة تأتى وفقًا لمناهج دراسية متطورة وعلى أعلى مستوى تساهم فى تطوير المنظومة تخريج أجيال مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أيمن الشهابي العملية التعليمية المدرسة المصرية اليابانية النيل الدولية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة مدارس النيل الدولية محافظ دمياط مدينة دمياط مدينة دمياط الجديدة

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة في جميع المدارس

الصحة تعلن خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى.. الدفع بـ 707 سيارات إسعاف.. توفير الخدمات الصحية في خطوط المترو الثلاثة.. وإطلاق 33 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

وزيرة الثقافة تعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى، اعرف الفعاليات

وزير الري ومحافظ الفيوم يناقشان الموقف المائي بالفيوم

إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

أخبار مصر اليوم: الكهرباء تكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.. ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية