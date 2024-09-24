محافظ دمياط يتفقد المدارس الدولية والمصرية اليابانية (صور)

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم، بمدينة دمياط الجديدة والتى جاءت بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ودكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مدرسة النيل المصرية الدولية، التى تتضمن ٩ صفوف دراسية ويتم العمل بها وفقًا لمنظومة محددة، تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية التى يتم اعتماد الشهادات من خلالها بالخارج، حيث يتم تقديم شهادة معادلة CNIPE للصف التاسع والتى تعادل CNISE التى يتم منحها للشهادة الثانوية، حيث تابع سير العملية التعليمية بالمدرسة فى إطار تلك المنظومة.

محافظ دمياط مع تلاميذ مدرسة النيل المصرية الدولية

محافظ دمياط يتابع المدرسة المصرية اليابانية

وتفقد " محافظ دمياط " المدرسة المصرية اليابانية ١ بمدينة دمياط الجديدة والتى تم العمل بها منذ سبتمبر ٢٠١٨، حيث تابع سير العملية التعليمية بالصفوف المختلفة، والأنشطة التى يتم تنفيذها التى تساهم فى تعزيز مهارات التعلم لدى الطلاب، كما تفقد غرفة تلعيادة الطبية واطمأن على توافر المستلزمات الطبية الأولية وسير المنظومة الطبية المقدمة من خلالها للطلاب.

محافظ دمياط يتابع المدرسة المصرية اليابانية

واختتم " المحافظ " جولته بزيارة المدرسة الدولية الرسمية IPS، تفقد خلالها الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة وسير العملية التعليمية بها وفقًا لمنظومة المدارس الدولية الرسمية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، كما تواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد "المحافظ" بما تقدمه تلك المدارس من خدمات تعليمية ومهارية متميزة تأتى وفقًا لمناهج دراسية متطورة وعلى أعلى مستوى تساهم فى تطوير المنظومة تخريج أجيال مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة.