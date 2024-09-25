الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

حملات مكبرة على القرى لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالمنيا

حملات مكبرة على قرى
حملات مكبرة على قرى الطريق الصحراوى الشرقى والغربى

شنت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس حملة مكبرة بقرية دلجا على الطريق الصحراوي الغربي، حيث أسفرت الحملة عن استرداد 9 أفدنة وإزالة كافة التعديات القائمة عليها، بما في ذلك المباني المخالفة، إلى جانب 13 حالة على مساحة 500 فدان تم تقدمها لدفع الأقساط ومقدم التعاقد، وفى مركز العدوة تم استرداد 14 حالة على مساحة 1873 فدانا بالظهير الصحراوى الغربى عند قريتى عطف حيدر والشيخ مسعود. 

حملات مكبرة على قرى الطريق الصحراوي الشرقي والغربي لاسترداد أراضي أملاك الدولة


تأتي هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعادة أراضي أملاك الدولة من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم ولم يتعاقدوا مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

استرداد أراضي أملاك الدولة في المنيا 


وفي هذا السياق، ناشد المحافظ جميع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتملك الأراضي التي قاموا باستصلاحها، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المعنية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على أن الحملات المكثفة ستستمر في استرداد الأراضي غير المقننة، لضمان الالتزام الكامل بإجراءات التقنين المطلوبة.
 

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