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مدرسة الراعي الصالح ببورسعيد تستقبل طلابها بأجواء مبهجة

مدرسة الراعي الصالح
مدرسة الراعي الصالح ببورسعيد تلقى بالونات على الطلاب، فيتو

العام الدراسي الجديد، استقبلت مدرسة الراعي الصالح ببورسعيد طلابها بالبالونات ذات الألوان المبهجة، والتي تم إلقاؤها عليهم من أعلى خلال تواجدهم بالطابور الصباحي.

بالونات الفرحة بمدرسة الراعي الصالح ببورسعيد، فيتو 

سعادة الطلاب والطالبات بالبالونات

وبمجرد سقوط العشرات من البالونات على الطلاب سادت حالة من البهجة والسعادة بين الجميع،من جميع المراحل التعليمية المختلفة.

بالونات الفرحة بمدرسة الراعي الصالح ببورسعيد، فيتو 

ومن جانبها أكدت إدارة مدرسة الراعي الصالح في بورسعيد أن المدرسة قررت استقبال الطلاب بأجواء من البهجة والسعادة لتشجيعهم، مؤكدين أن هدف المدرسة الأول جعل العملية التعليمية بيئة جاذبة للطلاب.

 

وأكدت إدارة المدرسة أيضا بأن هذا العام سيتم تنفيذ خطة شاملة لجذب الطلاب وتطوير جميع مواهبهم في شتى المجالات الثقافية والفنية والعلمية والرسم والموسيقى، مؤكدين أن الاهتمام بمواهب الطلاب من أولى أولويات المدرسة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية التي استقبلتهم بها مدرستهم، موجهين الشكر لإدارة المدرسة ولجميع المعلمين بها.

 

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