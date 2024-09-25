مشاهد قليلة تفصل صناع شمس الزناتي 2 عن الانتهاء من تصويره

يكثف صناع فيلم "شمس الزناتي 2" ساعات تصوير العمل في الوقت الحالي، كي يتم الانتهاء منه منتصف أكتوبر المقبل، ليتفرغ أبطاله لأعمالهم الدرامية المقرر خوضهم بها دراما رمضان 2025.



فيلم "شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس، والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.



وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

أبطال شمس الزناتي 2

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي بجانب محمد إمام عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج ريمون رمسيس ومحمد رشيدي.

