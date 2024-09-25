السجن 3 سنوات لشخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالساحل
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات مع الشغل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالساحل
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بالحفر والتنقيب أسفل عقار بدائرة قسم الساحل وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه.
وعُثر بداخله على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام ادوات وعُثر على (حفرة بقطر3 ونص متر وعمق 15 متر).
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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