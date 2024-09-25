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صور تذكارية لرئيس الوزراء وطالبات مدرسة العهد الجديد بالسلام

صورة تذكارية لرئيس
صورة تذكارية لرئيس الوزراء وطالبات مدرسة العهد بالسلام
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استجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لطلب عدد من الطالبات بـ مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية في محافظة القاهرة، بالتقاط صورة تذكارية، حيث رحب بذلك، متمنيا لهن النجاح والتفوق.

 وتوجه رئيس الوزراء ويرافقه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وابراهيم صابر محافظ القاهرة، لتفقد فصل آخر من الصف الثاني الثانوي، حيث استفسر من الطالبات عما تم شرحه في الحصة المدرسية الأولى، ومدى استيعابهن لها.

 كما سأل "مدبولي" الطالبات عن رغبتهن في الالتحاق بالقسم العلمي أم الأدبي، واستمع إى آرائهن، وعقب ذلك توجه لأحد المعامل بالمدرسة، حيث شاهد الطالبات أثناء تعلمهن تطبيقا ضمن منهج العلوم المتكاملة التي أقرتها الوزارة مؤخرا للمرحلة الثانوية.
 

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مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة القاهرة

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