رئيس الوزراء يتفقد مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة للإطمئنان علي سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

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