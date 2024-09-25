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رئيس الوزراء يتفقد مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة للإطمئنان علي سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

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