انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية، 5 أكتوبر

تنطلق فى الخامس من أكتوبر فعاليات النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية والتى تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت شعار"عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة" وذلك بمكتبة الإسكندرية.

رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تأتى قمة تكني تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتريانجلز، و Edventures، وسفارة السويد بالقاهرة، والمنظم الرئيسي ماركيد.



ومن المتوقع أن تشهد النسخة العاشرة من قمة تكني حضورًا يتجاوز 40,000 مشارك من الخبراء ورواد الأعمال والشباب من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الواعدة، وما يتخطي 1,000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها.

تهدف قمة تكني إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمستثمرين والشركات الكبرى، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والمعرفة، وبناء الشراكات.

كما ستضم القمة أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.

كما يشارك عدد من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم مستشار وزير الاتصالات محمود بدوي، ووزير التربية والتعليم الأسبق د. طارق شوقي، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وداليا ابراهيم، الرئيس التنفيذي لدار نهضة مصر للنشر ومؤسس ادفنشرز، ومحمد الراسبي، المدير التنفيذي لصندوق عمان للتكنولوجيا.

اكد السفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد ان السويد في مقدمة الريادة في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة، ونحن فخورون بدعم هذه القمة ومنظوماتها النابضة بالحياة التي ترعاها ونحن متحمسون بشكل خاص لرعاية المسابقة التي تدور حول موضوع الألعاب الإلكترونية موضحا ان الألعاب ليست مجرد ترفيه؛ بل هي محرك قوي للإبداع والتعليم والنمو الاقتصادي، ونرى فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر والسويد في هذا المجال.

خلق فرص عمل جديدة

اكد المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال على الثقة بأن هذه القمة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير حلول مبتكرة تساعد على بناء مستقبل أفضل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

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