بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

نتيجة لتلوثها بميكروب سام

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم إصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءًا من الساعة ٣ صباحًا حتى الساعة ١٠ مساءً نتيجة لتلوثها بميكروب سام.

وتواصل المركز مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وقالت الشركة أنه لم يتم إصدار أية منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن، مشددةً على أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تمامًا وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

