بعد دعوات عدم استخدامها، مياه المنوفية ترد على منشورات تلوث المياه بالمحافظة
أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد فيه على عدد من شكاوى المواطنين حول تلوث مياه الشرب، ودعوة عدد من المواطنين الآخرين لعدم استخدام مياه الشرب العمومية.
حيث نددت شركة مياه الشرب بالمنوفية ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بالمحافظة.
الشركة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المُغرضة التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
جميع المحطات بحالة جيدة
وأكدت الشركة أن جميع محطات الشركة تعمل بحالة جيدة وفقا لتعليمات التشغيل القياسية ولا يوجد أي مشكلة تخص جودة مياه الشرب بالمحافظة، ويتم سحب عينات من المياه، وتحليلها بمعرفة معامل الشركة ومعامل الصحة للتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للشرب ومطابقتها لمعايير الجودة.
كما أكدت أن المصدر الوحيد للأخبار الخاصة بالشركة هو الصفحة الرسمية للشركة والموثقة من إدارة الفيس بوك، وغير ذلك يعتبر مصدرًا لترويج الشائعات، والشركة غير مسؤولة عن ذلك.
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