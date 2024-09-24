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التعليم: انتظام الدراسة بمختلف محافظات الجمهورية (صور)

طلاب المدارس
طلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام الدراسة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة الالتزام بالكثافات المحددة بالفصول الدراسية وسط متابعة ميدانية مكثفة ومتواصلة يوميا من قيادات الوزارة بمختلف المحافظات.

الغياب الإلكتروني بالمدارس 

وأهابت وزارة التربية والتعليم بجميع المدارس بضرورة تفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إخطار الوزارة بنسب الحضور اليومى للطلاب، خاصة في المرحلة الثانوية، وإخطار ولي الأمر الذى يتخطى ابنه نسبة الغياب المقررة قانونًا بدون عذر قانونى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى طالب يتخطى نسب الغياب ولا يحقق نسبة الحضور المطلوبة وهى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، انتظام العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وانتظم أمس الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

 العام الدراسي الجديد 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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