الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

الأشعة السينية، فيتو
الأشعة السينية، فيتو

تستخدم الأشعة السينية عادة في المساعدة على تشخيص مجموعة من المشكلات الصحية، لكن وفقا للباحثين، يمكن للأشعة السينية أيضا إنقاذ الأرض خطر الكويكبات

استخدام الأشعة السينية في حماية الأرض

وفي هذا السياق كشفت  دراسة جديدة  أنه يمكن استخدام نبضات الأشعة السينية لتفجير الكويكبات الضخمة التي قد تصطدم بالأرض، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتوصل العلماء إلى طريقة جديدة لحماية الأرض من "كويكب كارثي" عن طريق استخدام نبضات الأشعة السينية لتغيير مسار الكويكب المتجه نحو الأرض.

وتعتمد هذه الطرقية على تبخير سطح الكويكب وتحويله إلى غاز، مما يؤدي إلى تغيير مسار الكويكب، ما يمكن أن يبعده عن الأرض.

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لتشخيص أمراض القولون، ​هيئة الدواء تقدم نصائح قبل إجراء الأشعة السينية بحقن الباريوم

 

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الكويكبات الأرض الأشعة السينية

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