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رياضة

رئيس رابطة الليجا يبشر برشلونة بعد إصابة تير شتيجن

خافيير تيباس رئيس
خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، فيتو

تلقى نادي برشلونة ضربة كبيرة بعد نهاية موسم حارس مرماه الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على إثر إصابة قوية في الركبة تعرض لها في الجولة الخامسة من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإسباني أمام فياريال.

وعاد برشلونة  من ملعب لا سيراميكا بانتصار قوامه 5-1 على الغواصات الصفراء الأحد، لكنه عاد دون شتيجن الذي خضع لعملية جراحية ناجحة أمس الإثنين، ومن المرجح أن يكون موسمه قد انتهى بنسبة كبيرة للغاية.

الفريق الكتالوني بدأ في تفحص البدائل بالفعل، علمًا بأنه يمتلك حاليًا 3 حراس مرمى متاحين بعد إصابة شتيجن، وهم الإسباني إيناكي بينا (25 عامًا)، ومواطنه أندير إسترالاجا (20 عامًا)، والأمريكي دييجو كوتشن (18 عامًا).

برشلونة يسعى لضم بديل تير شتيجن 

تضاربت الأنباء حيال إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس مرمى بديل بعد إصابة شتيجن، لا سيما أنه لا تزال هناك 3 أشهر كاملة متبقية على فتح ميركاتو الشتاء في يناير 2025، ما يضع المدرب هانز فليك في ورطة حقيقية.

رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أعلن في تصريحات صحفية، أن برشلونة يستطيع إيجاد بديل للحارس تير شتيجن بلاعب آخر، سواء حارس مرمى أو لاعب في مركز مختلف، حال تأكد تعرضه لإصابة طويلة، بعد موافقة الأندية على هذا الخيار في لائحة الرقابة المالية.

وقال تيباس: "حينما تحدث إصابة طويلة يمكن استبدال اللاعب بآخر بنفس القيمة. قد يكون حارس مرمى أو لاعبًا يلعب في مركز مختلف. هذا هو ما وافقت عليه الأندية، ولم يكن مدرجًا ضمن النسخ الأولى من لائحة الانضباط المالي".

 

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برشلونة تير شتيجن نادي برشلونة فياريال الدوري الإسباني

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