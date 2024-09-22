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حوادث

تطور جديد في اتهام محمد رمضان ونجله بالتعدي على طفل بأكتوبر

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 أمرت النيابة العامة بأكتوبر، باستدعاء والدة الطفل ضحية التعدي من الفنان محمد رمضان ونجله لسماع أقوالها في اتهامها لابن الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على طفلها أثناء لعبهما داخل نادي شهير في مدينة 6 أكتوبر، وذلك على سبيل الاستدلال وبيان وجود تقرير طبي بالإصابة التي لحقت به من عدمه.

وتستمع نيابة أكتوبر الآن، لأقوال دفاع الفنان محمد رمضان في واقعة التعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر، وإصابته بإصابات طفيفة، حيث تم عمل تقرير طبي بالإصابات وإرفاقه بالمحضر.

 

استدعاء الفنان محمد رمضان ونجله لسماع أقوالهم في واقعة التعدي على طفل

 وكانت قد قررت جهات التحقيق، استدعاء الفنان محمد رمضان ونجله لسماع أقوالهما في واقعة التعدي على طفل نادي نيو جيزة، بعد انتهاء التدريبات الخاص بينهما.

وتقدمت إحدى السيدات من جيران الفنان محمد رمضان بمنطقة نيو جيزة، ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر بعد عصر أمس الثلاثاء، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها داخل نادي نيو جيزة.

وأضافت المبلغة، أن نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة جرين لاند الدولية بالشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأوضحت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي نيو جيزة، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب.

واتهمت الفنان محمد رمضان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح محمد سالم والد الطفل ضحية ضرب ابن محمد رمضان تفاصيل اعتداء نجل الفنان على ابنه داخل نادي بأكتوبر.

وقال محمد سالم والد الطفل ضحية ضرب ابن محمد رمضان خلال بث مباشر مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: ابني كان بيلعب مع أصدقائه وتقريبا حد خبط ابن محمد رمضان وكانت حاجة بسيطة وبعدها نجل الفنان قاله أنت متعرفش أنا ابن مين؟.

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