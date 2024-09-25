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آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى 2023-2024

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الصيفي لعام  ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، حنان كامل عميدة الكلية، وتحت إشراف محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أوضحت حنان كامل متولي عميد كلية الآداب بأن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بمختلف أقسام الكلية وبرامجها العامة والخاصة قد انتهت في وقت قياسي وذلك تنفيذًا  لتوجيهات  محمد ضياء الدين رئيس الجامعة، حيث تم إعلان نتائج الطلاب والطالبات المسجلين خلال هذا الفصل والبالغ عددهم ٨٢٥٠ طالبا وطالبة على منظومة UMS.

من جانبه أكد محمد إبراهيم حسن محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أن الفصل الدراسي الصيفي يأتي فصلًا مكملًا ومتممًا  للعام الدراسي الحالي لإتاحة فرص إضافية أمام الطلاب.

كما أثنى وكيل الكلية على الجهد المبذول من قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية في إنجاز أعمال الفصل الدراسي الصيفي الذي شمل مختلف مقررات أقسام الكلية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة credit hours system في مستوياتها الفردية والزوجية، فضلًا مقررات البرامج المميزة الثلاثة (الدراسات البينية باللغة الانجليزية، والدراسات العبرية والاسرائيلية، وبرنامج الدراسات التقنية الرقمية للمعلومات المكانية؛ جيوماتيكس).

وتوجه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب لجميع أعضاء هيئة التدريس بالشكر على الجهد الذي بذلوه في أعمال التدريس والمراقبة والكنترول مما كان له أكبر الأثر في تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة.

 

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