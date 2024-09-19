الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة مخزن شركة في الشيخ زايد

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، بتهمة سرقة مخزن شركة بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سرقة مخزن شركة بالشيخ زايد 

 

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي للاشتراك مع تاجر وراء سرقة مخزن تابع لشركة بالشيخ زايد.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (4 أشخاص - بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد) بسرقة مخزن إحدى الشركات.

 

على الفور تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (مالك مخزن خردة "سيئ النية" – مقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر).

تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

نيابة الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد أمن الجيزة

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