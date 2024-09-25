انضمام الممثل ديفيد ديجز للموسم الأخير من مسلسل The Boys

the boys ، كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الأسمر، ديفيد ديجز، انضم رسميا، لطاقم الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

وذكرت التقارير، أن الشخصية التي سيلعبها الممثل ديجز، لم يتم الإعلان عنها حتي الأن، ومن المتوقع أن تكون مفاجأة لجمهور مسلسل The Boys.

تفاصيل الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys

وأوضحت التقارير الصحفية، أنه يجري حاليا، كتابة الموسم الأخير من مسلسل The Boys، الذي سيتكون من 8 حلقات، ومن المتوقع أن يشهد، ظهور بعض شخصيات مسلسل "Gen V"، المشتق من The Boys.

وأشارت التقارير، إلى أن البحث مازال جاريا، عن أفكار جديدة للممثلين الضيوف من الصف الأول، على أن يبدأ تصوير الجزء الأخير، في شهر نوفمبر المقبل، ليصدر على الشاشة خلال عام 2026.

أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار، أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب.

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".