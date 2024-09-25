وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي اعترض 10 قذائف بحيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الجيش اعترض نحو 10 قذائف في حيفا ومنطقة الكريوت، بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لـ١٠ قذائف

وفي السياق ذاته أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن قذيفة سقطت في بلدة بات شلومو جنوب شرقي حيفا.

كما نقلت القناة 12 عن جيش الاحتلال قوله إنه اعترض مسيرة جنوب بحيرة طبريا قادمة من سوريا دون وقوع أضرار أو إصابات.



صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل



وفي سياق متصل دوت صفارات الإنذار في جنوب الجولان المحتل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

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