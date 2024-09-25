الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي اعترض 10 قذائف بحيفا

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الجيش اعترض نحو 10 قذائف في حيفا ومنطقة الكريوت، بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لـ١٠ قذائف 

وفي السياق ذاته أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن قذيفة سقطت في بلدة بات شلومو جنوب شرقي حيفا.

كما نقلت القناة 12 عن جيش الاحتلال قوله إنه اعترض مسيرة جنوب بحيرة طبريا قادمة من سوريا دون وقوع أضرار أو إصابات.


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جيش الاحتلال حيفا بحيرة طبريا الجولان

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