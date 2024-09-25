مديرة مدرسة توزع الزي على الطلاب بالمجان في المنوفية (صور)

عبير فاروق مدير مدرسة بدرجة إنسانة آلمها عدم قدرة أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى وبعض التنمر من الطالبات على زميلاتهن غير الملتزمات بالزى فقررت أن تتدخل وتفعل شيئًا ستتذكره الطالبات وإن بلغن من العمر أرذله.

توفير الزى للصفوف الثلاث

تحدثت مع بعض الشخصيات من أجل توفير الزى مجانًا للطالبات الأيتام وغير القادرين ووجدت ضالتها فى إحدى الجمعيات الخيرية وكانت أقصى الأمنيات توفير 100 تى شيرت للطالبات لكن توفيق الله سبق الجميع.

تبرع أحد الأشخاص بـ 350 تى شيرت قبل أن يتم التبرع بـ 250 أخرى لتتخذ مديرة المدرسة قرارًا بتغيير الزى بالكامل لجميع الطالبات البالغ عددهم 600 طالبة من أجل الأيتام وغير القادرين.

توفير الطرح

لم تكتف مديرة مدرسة الشهيد عبد السلام صبيح الإعدادية بنات الموجودة بساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بالـ تى شيرتات فقط بل قامت بتوفير الطرح لكافة الطالبات بالمدرسة.

وزعت الزى والطرح على الطالبات لجميع الصفوف الإعدادية الثلاثة فى حفل نظمته بالمدرسة حتى لا تتكرر مشاهد التنمر للطالبات غير الملتزمات بالزى مرة اخرى.