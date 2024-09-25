الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

براد بيت، فيتو
براد بيت، فيتو

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على  خمسة أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين  من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق «واتساب». 

أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على أمرأتين  

وقالت الشرطة الإسبانية  في بيان إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين المفترضتين عبر موقع على شبكة الإنترنت.

وتعرضت امرأة من جنوب إسبانيا  للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك (شمال) 150 ألف يورو.

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