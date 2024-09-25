5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خمسة أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق «واتساب».
أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على أمرأتين
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين المفترضتين عبر موقع على شبكة الإنترنت.
وتعرضت امرأة من جنوب إسبانيا للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك (شمال) 150 ألف يورو.
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