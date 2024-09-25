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رياضة

مبابي يثير القلق في الريال قبل لقاء ديربي مدريد

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، أثار حالة من القلق، عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس 3-2، مساء أمس، ضمن الجولة السابعة من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو". 

سبب استبدال مبابي أمام ديبورتيفو ألافيس

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تم استبدال الفرنسي مبابي في الدقيقة 80، واتضح بعدها أنه يعاني من آلام في الفخذ الأيسر.

وعن حالة مبابي، علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عقب المباراة: "العضلة كانت مشدودة بعض الشيء"، لكنه لم يذكر، كما أفادت وسائل الإعلام لاحقًا، أنه سيتم إجراء فحوصات للاعب اليوم الأربعاء، أو غدا الخميس، لمعرفة مدى خطورة الإصابة.


يأتي ذلك مع اقتراب ديربي مدريد في الليجا، المقرر الأحد المقبل، ما يثير الشكوك حول جاهزية اللاعب للمباراة الأهم حتى الآن في الموسم.

وسجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز، كيليان مبابي، ورودريجو في الدقائق 1، 40 و48، بينما أحرز لديبورتيفو ألافيس كارلوس بينافيديز وكيكي جارسيا في الدقيقتين 85 و86.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في وصافة الليجا، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.

 

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