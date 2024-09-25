نائب محافظ قنا يتابع جهود تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص.

القوافل الطبية بقنا

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادة منها 3136 مواطنا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 150 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 185 موطنين.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 90 مواطنا، ونظم المجلس القومي للمرأة عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة والتدريب على الأمن السيبرانى للمرأة والأسرة واستخراج عدد ١٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

إيجاد فرص عمل بقنا

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطه، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 67 مواطن.

ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارعا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتى استفاد منها 700 مواطن.

الندوات التثقيفية بقنا

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، ونظمت مكتبة مصر العامة قافلة متنقلة تعريفية عن فنون (رسم - تلوين -طباعة - اسئلة ثقافية) استفاد منها منها 50 مواطنا.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعمل برامج توعوية لتعزيز الفكر الإيجابي للمعلمين والأخصائيين بجميع المراحل التعليمية، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 150 مواطنا.

كما نظمت جامعة جنوب الوادى عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة توعية تمريضية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 591 مواطنا.