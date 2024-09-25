جولة مفاجئة لرئيس الوزراء في مدرسة متولي الشعراوي بالسلام

أجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية مفاجئة في مدرسة محمد متولي الشعراوي في حي السلام بمحافظة القاهرة للاطمئنان علي سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وحرص رئيس الوزراء علي التجول في شوارع السلام خلال تفقده عدد من المدارس أبرزها مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية، ومدرسة السلام الرسمية المتميزة، لغات، بإدارة السلام التعليمية.