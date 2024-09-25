رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة لغات بإدارة السلام التعليمية

زار منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدرسة السلام الرسمية المتميزة لغات بإدارة السلام التعليمية، للاطمئنان علي سير العملية التعليمية في أول ايام العام الدراسي الجديد.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد قبل قليل مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية، بمحافظة القاهرة.