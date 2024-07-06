أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش
توصل فريق بحثي من مؤسسة تشوراومي للأبحاث البحرية في أوكيناوا اليابانية إلى حل مشكلة خروج أجنة أسماك القرش الصغيرة إلى الحياة قبل انقضاء فترة الحمل الطبيعية.
أرحام صناعية لأسماك القرش
وذلك عن طريق بناء أرحام صناعية لمحاكاة رحم سمكة القرش الحقيقية. وفي إطار دراسة نشرتها دورية «آفاق علم الأسماك»، وجد الباحثون أن الأرحام الصناعية تحافظ على حياة أجنة القرش لفترة تصل إلى عام كامل.
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