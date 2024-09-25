نشرة الأخبار، جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة تدهور الأوضاع في لبنان، تشكيلة جوميز لمواجهة الأهلي في السوبر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

في جلسة طارئة، مجلس الأمن يناقش الأوضاع في لبنان بعد سقوط 560 قتيلا

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في لبنان.

وأوضحت سلوفينيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيجتمع الساعة 2200 بتوقيت جرينتش الأربعاء، لبحث احتدام القتال في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقد خلفت الغارات الإسرائيلية خلال يومين نحو 560 قتيلا، وفق ما أعلنت بعثة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة.



تنسيق جامعة الأزهر 2024، اليوم إغلاق باب تعديل الرغبات وتسجيل المتخلفين عن المرحلة الأولى

يختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء مرحلة تعديل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، بجانب تسيل الطلاب الذي تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، والذي انطلق الاثنين الماضي.



هل تستهدف الدولة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر؟ الحكومة ترد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص على الالتقاء بالسفراء للحديث عن أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، وما تقوم به من جهود لتحقيق التنمية في كافة المجالات، ودور البعثات المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.



بيبسي تقرر تغيير أسعار زجاجة 2.5 لتر، تعرف على التفاصيل

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها، إلى أسعارها السابقة، وذلك بعد إعلان الشركة تخفيض عدد من سعر منتجاتها الشهر الماضي.

بعد رفض الرئيس السابق لفكرة المناظرة، ترامب وهاريس يلتقيان في برنامج تليفزيوني

توصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لاتفاق على الالتقاء مجددًا عبر لقاءين منفصلين أكتوبر المقبل، على أن يتم دمج اللقاءين وبثهما في برنامج تليفزيوني معًا، في أمر أشبه بالمناظرة.

الاستخبارات الأمريكية: تهديدات إيرانية حقيقية لاغتيال ترامب

أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحدّدة" باغتياله.

5 تهم للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في فلوريدا، وجّهت إليه الثلاثاء تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق.



غارات إسرائيلية مكثفة تقترب من بيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على بلدات عدة بجنوب وشرق ووسط لبنان، فيما خرق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت.

وزير خارجية لبنان يكشف عدد النازحين بسبب الغارات الإسرائيلية

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أنّ عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، "يقترب من نصف مليون نازح".

بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة نصحت البريطانيين، بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك، بحسب ما نقلته رويترز.

حزب الله ينعى القيادي إبراهيم قبيسي بعد استشهاده بغارة إسرائيلية

أصدر حزب الله، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.



هآرتس: ترسانة حزب الله الصاروخية تهدد جبهة إسرائيل الداخلية

أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الترسانة الصاروخية الضخمة لـ"حزب الله"، والسهولة النسبية في تجديدها يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا لجبهة إسرائيل الداخلية.



تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بـ تونس أمس الثلاثاء بطاقات إيداع بالسجن في حق أكثر من ثلاثين شابًّا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الأمن في قرطاج وباب بحر من إيقاف أكثر من 30 شابًّا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء من أجل اجتياز الحدود خلسة وعدم حيازة وثائق رسمية تثبت شرعية إقامتهم على التراب التونسي.

اليوم، مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين حول أزمة تأشيرات مباراة السوبر الإفريقي

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم مؤتمرًا صحفيًّا حول أزمة عدم حصول الصحفيين الرياضيين، والمصورين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية حتى الآن لتغطية مباراة كأس السوبر الإفريقية بين الأهلي والزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل، وذلك في الرابعة عصرًا بمقر النقابة.



رمضان السيد يكشف نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتي لن تكون سهلة، خصوصًا أن المنافس يضم عناصر سوبر، مشيرا إلى أن الفريق الإماراتي حقق انتصارات في دوري أبطال آسيا على حساب الهلال والنصر، وجمهور الأهلي سيكون له دور كبير في تلك المواجهة.



أمير عزمي: جوميز لن يغير تشكيل الزمالك أمام الأهلي وأتوقع مشاركة ناصر ماهر

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن يشارك أساسيًّا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، خصوصًا أنه لم يظهر في الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يكون ورقة على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز لن يغير كثيرًا في تشكيلة الفريق.



موعد وصول منتخب موريتانيا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

حدد منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، موعد وصوله إلى القاهرة لمواجهة نظيره المنتخب الوطني المصري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وأرسل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم خطابا لنظيره المصري يخطره بوصول بعثة منتخب موريتانيا إلى القاهرة يوم 9 أكتوبر المقبل، لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا.



حظر استخدام السيارات الكهربائية والبرمجيات والأجهزة الصينية في أمريكا

تخطط إدارة بايدن لحظر بيع السيارات الكهربائية المصنعة في الصين البيع في أمريكا، بالإضافة إلى حظر استخدام البرمجيات والأجهزة الصينية في المركبات المتصلة والذاتية القيادة المتوفرة في الولايات المتحدة.

كسرت حاجز الـ 4 ملايين جنيه، ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن طوارق

ارتفعت أسعار سيارات فولكس فاجن، اليوم بالسوق المصري لتكسر حاجز 4 ملايين، متأثرة بالتغيرات التي تحدث في سوق السيارات، وعدم توفير الكثير من الموديلات، وزيادة الطلب ونقص المعروض، وبلغت قيمة الزيادة 160 ألف جنيه.

