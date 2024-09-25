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رياضة

السوبر الأفريقي، جوميز يفاضل بين هذا الثنائي في مركز الجناح الأيسر

ناصر ماهر
ناصر ماهر

يفاضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين الثنائي ناصر ماهر ومصطفي شلبي لاعبا الفريق للدفع بأحدهما في مركز الجناح الأيسر في لقاء النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم  على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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