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رياضة

تعليمات خاصة من جوميز لثنائي دفاع الزمالك قبل السوبر الأفريقي

جوميز
جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسات مكثفة مع الثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد مدافعا الفريق

وأعطى جوميز الثنائي بعض التعليمات الفنية لإيقاف خطورة مهاجمي الأهلي والعمل إيقاف خطورة وسام أبو على مهاجم النادي الأهلي قبل لقاء الجمعة.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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