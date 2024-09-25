جلسة بين جوميز ولاعبي الزمالك، اعرف السبب

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مساء اليوم مع لاعبي الفريق عقب المران الذي مساء اليوم.

ومن المقرر أن تكون الجلسة بالفيديو وتتضمن أبرز نقاط القوة والضعف لدي النادي الاهلي والحديث الفني مع اللاعبين عن لقاء السوبر وواجبات كل لاعب في المباراة.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.