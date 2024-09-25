عمرو أبو العز ممثلا للزمالك في الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي

يعقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي غدا الخميس بالسعودية ومن المنتظر أن يمثل نادي الزمالك في الاجتماع الفني كل من عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري للفريق ومصطفي ميلًا مسؤول المهمات بالفريق.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق في الاجتماع الفنيّ عن الزي الذي سيرتديه فريق الزمالك في المباراة وتفاصيل حضور الجماهير للقاء.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.