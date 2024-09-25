الزمالك يخوض اليوم مرانه الأول بالسعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول بالسعودية، اليوم الأربعاء، في السادسة مساءً، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأبيض اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.