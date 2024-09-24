الكاف يكشف عن طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مباراة منتخب مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 يوم 11 أكتوبر المقبل في القاهرة.

طاقم حكام مصر وموريتانيا

وتم تعيين الحكم الدولي الجنوب إفريقي أبونجيلي توم حكما للساحة ويعاونه الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول وزخيلي توسي من جنوب إفريقيا مساعد ثاني ويتواجد جيلي جافاني كحكم رابع من جنوب إفريقيا.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وبوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.