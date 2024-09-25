أرز يتم زراعته تحت ظروف الجفاف والملوحة.. «فيتو» تحاور مبتكر "أرز عرابي".. الدكتور سعيد سليمان يكشف التفاصيل لأول مرة

الدولة ردت لي حقي بتسجيل أصناف أرز عرابي بعد 14 سنة من الرفض

قررت التبرع بنصف عائدات حقوق الملكية الفكرية لصالح إنشاء مركز بحثي بجامعة الزقازيق

أجرت فيتو لقاءً مع الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، حيث كشف الدكتور سعيد سليمان، عن تفاصيل تسجيل لجنة تسجيل الأصناف الزراعية، بمركز البحوث الزراعية لأصناف أرز الجفاف عرابي 3 وعرابي 4 بعد رفض مستمر من اللجنة على مدار 14 عام منذ استنباط سليمان لها، وإليكم التفاصيل الكاملة في سياق السطور التالية:

أكد سليمان في تصريحات لـ «فيتو» أن الدولة بكل مؤسساتها ردت له حقه باعتراف مركز البحوث الزراعية بجدوى أصناف أرز عرابي، وأن الدولة أثبتت أن لها إرادة قوية في دعم البحث العلمي الجاد في ظل الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بالتزامن مع التحديات المناخية وتحديات المياه التي تواجه مصر في الوقت الحالي.

وقال إن وزير الزراعة السابق السيد القصير والوزير الحالي علاء فاروق إلى جانب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ساهموا بجهود كبيرة في تسجيل أصناف أرز عرابي 3 و4، ونجاح عملية إكثار بذور الأساس في محطة الزنكلون بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لتمتلك مصر بذلك ورسميًا أصناف متميزة من الأرز المتحمل للملوحة والجفاف.

الدكتور سعيد سليمان

وأشار سليمان إلى أن وزير الزراعة الحالي علاء فاروق تذوق أرز عرابي وأبدى إعجابه به بعد أن تم طبخ كمية من الأرز داخل ديوان الوزارة ضمن عملية تقييم الصفات التسويقية للمحصول على مستوى المستهلك وتجاوزها بتميز.

وتحدث الدكتور سعيد سليمان مع فيتو حول رحلة رفض تسجيل أصناف أرز الجفاف "عرابي" خلال أكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن لجنة تسجيل الأصناف الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية رفضت تسجيل أصناف أرز عرابي خمس مرات سابقة لأسباب غير علمية ثبت عدم صحتها عمليًا، منها أن أصناف أرز عرابي تصاب بمرض اللفحة، إلى جانب عدم جدواها كأصناف أرز مقاوم لعوامل الجفاف والملوحة من حيث الإنتاجية واستهلاك المياه.

إنتاج أرز عرابي في تجارب سابقة

وأضاف أن اللجنة حاربت أرز عرابي لأسباب غير صحيحة لمدة 14 سنة، ورغم ذلك زرع فلاحين مصر أصناف أرز عرابي في أكثر من 100 ألف فدان في أراضي تعاني من ارتفاع نسب الملوحة والجفاف وحققوا باتباع الارشادات الزراعية المرفقة بالأصناف إنتاجية مميزة في أصعب ظروف الزراعة.

وأشار سليمان إلى أن وزير الزراعة السابق السيد القصير شكل لجنة محايدة من كليات الزراعة في جامعات عين شمس والمنصورة وكفر الشيخ وطنطا والمركز القومي للبحوث، بعد التقارير التي أصدرها مركز البحوث الزراعية بشأن عدم جدوى أرز الجفاف، وأن اللجنة قامت بعمل حقل اختبار داخل محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ وهي أهم المحطات التي تعمل على أبحاث الأرز في مصر، وتم زراعة أصناف أرز عرابي 3 و4 مقابل زراعة مجموعة من أفضل أصناف الأرز التي انتجها مركز البحوث الزراعية مثل سخا 104 و108 و107 و78، وتم عمل التجربة تحت ظروف الجفاف وانتهت إلى تفوق أصناف أرز عرابي بفارق كبير على أصناف أرز سخا.

وفسر قائلًا: يتم ري أصناف عرابي مرة كل 12 يوما مقارنة بري أصناف سخا كل 4 أيام بطريقة الغمر، وهو ما جعل أرز عرابي يتفوق في المحصلة النهائية لحجم مياه الري المستخدمة، حيث استهلك 3500 متر مكعب فقط بينما استهلكت أصناف سخا الحساسة للجفاف أكثر من 7000 متر مكعب من المياه، إلى جانب تحقيق عرابي لإنتاجية زادت عن 4 أطنان للفدان، فيما انتحت أصناف سخا 2.5 طن فقط للفدان تحت ظروف الجفاف.

وتابع: “استهلاك أصناف أرز عرابي من المياه تقارب استهلاك الذرة، إلى جانب أنه مبكر النضح ويبقى في الأرض 120 يوما فقط، وهو ما يمكن الفلاح من زراعة محاصيل استراتيجية آخرى خلال العام، كما يمنح مصر فرصة لزراعة الأرز في قرابة 2 مليون فدان في الموسم خلال 4 سنوات من الأن، ليعود الأرز المصري إلى عرشه مرة أخرى كأحد أكثر أصناف الأرز طلبا في العالم، بعد حل الأزمة الرئيسية لزراعة الأرز في مصر وهي المقننات المائية المرتفعة، وأن وزير الري الدكتور هاني سويلم قرر بعد أن شهد نجاح تجربة الحصاد في محطة الزنكلون، عدم تحرير محاضر ضد أي فلاح يزرع أرضه بأصناف أرز عرابي خارج المساحات المحددة من الوزارة، لأن المقننات المائية لأرزعرابي متوسطة بخلاف أصناف الأرز الآخرى، ولا تشكل عبء على المنظومة المائية في مصر”.

وأعلن الدكتور سعيد سليمان خلال لقائه مع «فيتو» عن قراره بخفض نسبة حقوق الملكية الفكرية للمربي والتي تعتبر حق قانوني لمتنسبط أي أصناف زراعية جديدة إلى 100% بدلا من النسبة الحالية المقررة من مركز البحوث الزراعية والبالغة 200% للمساهمة في انتشار أصناف أرز عرابي على نطاق واسع للمساهمة في زيادة إنتاجية مصر من الأرز في أسرع وقت.

وأعلن أيضًا تبرعه بنصف قيمة حقوق الملكية الفكرية لأصنافه "حقوق المربي" لصالح جامعة الزقازيق بهدف إنشاء مركز عرابي لبحوث الزراعة تحت الظروف القاسية والتكنولوجيا الحيوية للمساهمة في تبني الأبحاث والتجارب الجادة في الجامعات والمراكز البحثية المصرية لإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة بهدف تحقيق حد الاكتفاء الذاتي لمصر من الغذاء".