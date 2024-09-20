مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربي لجهينة، ونقل مرفق الإسعاف المتوفى والمصابان إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بوقوع حادث سير ومتوفى ومصابين

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغا غرفة عمليات المرور برئاسة العميد محمد عبد العزيز مدير الإدارة العامة للمرور بأنه أثناء سير السيارة " ربع نقل " المدعو علاء ع ت ا- سن 45 سائق – ومقيم دائرة مركز جهينة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامى وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق

وبالانتقال والفحص تبين نجم عن الحادث وفاة مستقل السيارة المدعو كامل ع ا ا - سن 63 بالمعاش - ومقيم دائرة مركز سوهاج – وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جهينة المركزي وإصابة كلًا من:-

قائد السيارة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ومستقل السيارة المدعو حسن ع م ع- سن 18 طالب - ومقيم بذات الناحية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " - وتم نقلهما لمستشفي جهينة المركزي

أفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات