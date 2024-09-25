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ثقافة وفنون

تبدأ بالكفراوي وتختتم بالشعشاعي، خريطة التلاوات المجودة اليوم الإثنين

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء الموافق 22 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد الصيفي وما تيسر من سورة يوسف  5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية/ الفجر/ البلد 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد الصيفي وما تيسر من سورة القصص  30ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ/ محمد الصيفي وما تيسر من سورة التوبة  15 ق

52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ عباس مصطفى عزب وما تيسر من سورة الأنعام  15ق

17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ محمد الصيفى وما تيسر من سورتى الأنبياء/ الحج     15ق

51: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ/ عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة غافر   30ق

07: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ محمدي بحيري عبد الفتاح وماتيسر من سورتى الحجر/ النحل   30ق

47: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الصافات   15

43: 15 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ محمد الصيفي وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس  15ق.

الختمة المجودة

تقدمة التلاوة الشيخ/ محمد رضا الكفراوي 5ق الساعة 16:19.

مصحف مجود للشيخ/ عبد الفتاح الشعشاعي من سورة الرعد 29ق.

20:10( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ/ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة القصص 30ق.

20:50 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ/ عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة التحريم  30ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 42ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ/ محمد الصيفي وما تيسر من سور الإسراء/ التكوير/ الطارق 44ق.

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ/ محمد عبدالشافى النادى وما تيسر من سورة الأعراف 15ق.

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ/ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الصافات 15ق.

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ/ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة النساء 40ق.

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