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السيطرة على حريق محدود بمخزن حدايد وبويات بسوهاج

الحماية المدنية بسوهاج،
الحماية المدنية بسوهاج، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق محدود نشب بمخزن حدايد وبويات، أسفل عقار بمركز إخميم، تم إخماده، ولا توجد ثمة إصابات، وتم إخطار الجهات الأمنية للتحقيق. 

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بأحد المحلات الحديد والبويات أسفل عقار ملك المدعو  محمد س ز م- سن 41 ومقيم دائرة المركز  حيث تم الدفع بعدد "3" سيارة إطفاء السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص لرجال مباحث أخميم برئاسة الرائد إبراهيم صقر رئيس المباحث تبين إنه لــم ينجــم عــن الحريق  ثمــة إصابـــات، وأن التلفيات عبارة عن احتراق كمية من البويات. 

وخلال التحقيقات أفاد مالك المخزن بمضمون ما سبق، مضيفًا أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمخزن، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم.  

 

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