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رياضة

أمير عزمي: جوميز لن يغير تشكيل الزمالك أمام الأهلي وأتوقع مشاركة ناصر ماهر

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، فيتو

الزمالك، أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن البولندي كونراد ميشالاك من الصعب أن يشارك أساسيًّا في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي، خصوصًا أنه لم يظهر في الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يكون ورقة على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز لن يغير كثيرًا في تشكيلة الفريق.

 

محمد حمدي الأقرب لمركز الظهير الأيسر

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "اللاعب الوحيد الذي قد يشارك من العناصر الجديدة هو محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، مع وجود عمر جابر ظهير أيمن، واستمرار معظم عناصر التشكيل الأساسي بصفة طبيعية".

وأضاف: "من الممكن أن يبدأ جوميز بـ(ناصر ماهر) في التشكيل الأساسي كجناح أيسر، وفي الوسط لابد من وجود محمد شحاتة ودونجا وعبد الله السعيد، خصوصًا أن وسط الأهلي يمتاز بلاعبين قادرة على الدفاع والهجوم، والفريق الذي يتحكم في خط الوسط سيفوز باللقاء".

كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة، فيتو

موقف ميشالاك من السوبر الإفريقي 

وأكمل: "من الممكن مشاركة كونراد ميشالاك لفترة داخل اللقاء، وجوزيه جوميز بالتأكيد لديه سيناريو معين في المباراة، هذه المباريات تحتاج لتحضير جيد، وفريق الزمالك يضم عناصر جيدة وسبق وفازوا على الأهلي في الموسم الماضي".

 

الأهلي مستقر فنيا عن الزمالك

وزاد: "الأهلي كان في حالة استقرار، بينما كان الزمالك معظم الأخبار عن الصفقات، وبالتأكيد التركيز في تلك المباراة سيكون له عامل الحسم في الفوز، والثلاثي الهجومي وسام أبوعلي وحسين الشحات وتاو من أبرز مفاتيح اللعب في الفريق الأحمر، ولابد من فرض رقابة لصيقة على وسام تحديدًا".

 

زيزو وشلبي والجزيري أوراق الزمالك الهجومية

وختم: "الزمالك أيضا يضم عناصر جيدة في الخط الهجومي زيزو وشلبي والجزيري، والزمالك كان عنده مشكلة في مركز الظهير الأيمن وتم الاستقرار على وجود عمر جابر، ولكن الأمور متساوية بين الطرفين".

 

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