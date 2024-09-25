الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيلة إعلام القاهرة تتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
ads

 قامت الدكتورة هناء فاروق صالح وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب جامعة القاهرة بجولة تفقدية في مستشفى الطلبة المخصصة لإجراء الكشف الطبي على الطلبة، والذي يتضمن كشف الرمد والباطنة. 

 

وكيلة إعلام القاهرة تتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد

بالإضافة إلى الكشف النفسي الخاص بطلبة الدمج، والذي يشمل اختبار IQ، واختبارات أخرى تتعلق بتحديد مستوى كل حالة. 

 

وقد أشادت الدكتورة هناء فاروق بمستوى التنظيم وجودة الأداء، كما أكدت على أن جميع الإجراءات تمت بيسر وسهولة لجميع الطلبة.

 

ويأتي ذلك في إطار جهود وكالة كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب لمتابعة سير إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد المقبولين في الكلية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم والطلاب إجراءات الكشف الطبي إعلام القاهرة جامعة القاهرة شؤون التعليم والطلاب طلاب جامعة القاهرة مستشفي الطلبه

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، وخطوات الحصول على النتائج

محافظ القاهرة ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان القافلة التنموية الشاملة بحي أهالينا

آداب عين شمس تنظم لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

انطلاق حفل خريجي برنامجي "رواد وعلماء مصر" و"المنح الجامعية" بجامعة القاهرة

جامعة عين شمس تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 2024/2025.. فقرات فنية وحفل للطلاب الجدد.. ولقاء تعريفي لطلبة الدمج والمكفوفين

جامعة عين شمس: قبول 60 ألف طالب وطالبة جدد للالتحاق بالكليات

تكليف أيمن فريد بتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعليم العالي

الأكثر قراءة

حقيقة تلوث مياه الشرب بالإسكندرية

10 سنوات ذكرى رحيل الفنان خالد صالح

هآرتس: ترسانة حزب الله الصاروخية تهدد جبهة إسرائيل الداخلية

بعد دعوات عدم استخدامها، مياه المنوفية ترد على منشورات تلوث المياه بالمحافظة

من هو الشهيد إبراهيم قبيسي خبير الصواريخ في حزب الله؟

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

ما الذي ينتظر إسرائيل حال اجتاحت جنوب لبنان؟ محلل سياسي يوضح خسائر الاحتلال

كاف يعلن أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منوعات

المزيد

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية