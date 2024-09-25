قامت الدكتورة هناء فاروق صالح وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب جامعة القاهرة بجولة تفقدية في مستشفى الطلبة المخصصة لإجراء الكشف الطبي على الطلبة، والذي يتضمن كشف الرمد والباطنة.

وكيلة إعلام القاهرة تتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد

بالإضافة إلى الكشف النفسي الخاص بطلبة الدمج، والذي يشمل اختبار IQ، واختبارات أخرى تتعلق بتحديد مستوى كل حالة.

وقد أشادت الدكتورة هناء فاروق بمستوى التنظيم وجودة الأداء، كما أكدت على أن جميع الإجراءات تمت بيسر وسهولة لجميع الطلبة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وكالة كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب لمتابعة سير إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد المقبولين في الكلية.