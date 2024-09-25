حقيقة تلوث مياه الشرب بالإسكندرية
نفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية.
وصرح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بأن الشركة قامت بكل الإجراءات الاحترازية على مسار ترعة مياه المحمودية المغذية لمحطات الشركة بالمياه من كفر الزيات حتى محافظة الإسكندرية.
وتابع أنه تم سحب عينات من المياه وتحليلها، وتم التأكد من سلامة المياه من أي ملوثات، وأن المياه صالحة للشرب تمامًا.
وناشد المهندس أحمد جابر جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المُغرضة التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
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