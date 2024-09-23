موعد مباراة اتحاد جدة والعين في كأس الملك السعودي

يستعد اتحاد جدة لمواجهة العين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، غدًا الثلاثاء، في دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2024-2025.

ويسعى الاتحاد لتصحيح مساره بعد الخسارة الأخيرة أمام الهلال بنتيجة 3-1 في دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يتطلع العين لمفاجأة مدوية في بداية كأس الملك.



موعد مباراة الاتحاد والعين في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي

موعد مباراة الاتحاد والعين في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-25 هو الثلاثاء 24 سبتمبر المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025



تمتلك قنوات SSC حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي، لذلك سوف تبث مباراة الاتحاد والعين على شاشتها.