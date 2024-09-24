الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مد آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة بالأقصر

أثناء اللقاء، فيتو
أثناء اللقاء، فيتو

قرر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه تم مد آخر موعد دفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017 حتى 5 أكتوبر 2024 ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم.

 

تقنين الأراضي 

جاء ذلك عقب اجتماع محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورؤساء القرى والوحدات المحلية ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والايرادات والتحصيل والشؤون القانونية والأملاك.

وناقش الاجتماع الموقف الراهن بمدن أسنا وأرمنت والطود، من خلال استعراض أعداد الملفات المستوفاة وجاهزة للتعاقد، وأعداد الملفات الجاري معاينتها وتدقيقها إلى جانب الملفات غير الجادة.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الإنتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وإرفاق إيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة، وسحب الأرض وإلغاء التعاقد فى حالة التقاعس عن السداد.

وذلك بالتوازى مع مهام الإنتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة، كما تم بحث الموقف التفصيلي للمعاملات التي تم أصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقًا لقانون التصالح 187 لسنة 2023 ولاستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج 7 مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزامهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظ الأقصر تقنين الأراضي تقنين الأراضي بالأقصر الأراضى الزراعية الاراضى املاك الدولة

مواد متعلقة

تشكيل عصابي يستولي على مبلغ مالي وهواتف في الأقصر

محافظ الأقصر يتابع جاهزية المشروعات استعدادا للموسم السياحي الشتوي (صور)

أبرز فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالأقصر الخميس المقبل

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

منذر الكبير: تعاقد الأهلي مع بن رمضان ستكون "ضربة معلم"

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

شلمت اغتيال هنية وعصابة نتنياهو، كلمة قوية لأردوغان في الأمم المتحدة

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة أجنبية جديدة

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

منوعات

المزيد

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم نزول المطر في المنام في المنام وعلاقته بالتطهير من الذنوب والخطايا

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية