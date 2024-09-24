مد آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة بالأقصر

قرر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه تم مد آخر موعد دفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017 حتى 5 أكتوبر 2024 ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم.

تقنين الأراضي

جاء ذلك عقب اجتماع محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورؤساء القرى والوحدات المحلية ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والايرادات والتحصيل والشؤون القانونية والأملاك.

وناقش الاجتماع الموقف الراهن بمدن أسنا وأرمنت والطود، من خلال استعراض أعداد الملفات المستوفاة وجاهزة للتعاقد، وأعداد الملفات الجاري معاينتها وتدقيقها إلى جانب الملفات غير الجادة.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الإنتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وإرفاق إيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة، وسحب الأرض وإلغاء التعاقد فى حالة التقاعس عن السداد.

وذلك بالتوازى مع مهام الإنتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة، كما تم بحث الموقف التفصيلي للمعاملات التي تم أصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقًا لقانون التصالح 187 لسنة 2023 ولاستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج 7 مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزامهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.