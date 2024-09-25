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اقتصاد

139.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف  الأسبوع  139.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 950 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,008 مليون ورقة منفذة على 117 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 3.05 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.95 % خلال الجلسة.

 

جلسة منتصف تعاملات الثلاثاء  

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء 24 سبتمبر، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.111 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 30871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 37952 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13385 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 7333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10427 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة.

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