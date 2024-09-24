منذر الكبير: علي معلول لاعب استثنائي والعديد من الأندية ستخطفه حال رحيله عن الأهلي

الأهلي، أشاد المدرب التونسي منذر الكبير بقدرات اللاعب علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: علي معلول لاعب كبير مع النادي الأهلي والمنتخب التونسي.

وأضاف، عندما كنت مدربًا للمنتخب التونسي أعدت معلول لصفوف نسور قرطاج لإنه يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة ويستحق التواجد دائمًا.

علي معلول ركيزة أساسية في تشكيلة منتخب تونس

وتابع المدرب التونسي، معلول شارك أثناء قيادته للمنتخب 99% من المباريات، ومن الطبيعي أن يكون أساسيًا إلا لو كان مصابًا أو غير جاهز فنيًّا.

وأكد، معلول صنع العديد من الأهداف وكان يحرز أهدافًا كثيرة ودائمًا ما يكون حاضرًا في المباريات الكبيرة وهناك لاعبون لا يستطيعون التواجد في تلك المحافل مثل معلول.

وشدد منذر الكبير، علي لو رحل عن الأهلي بالتأكيد أندية كثيرة ستحاول التعاقد معه لقيمته وإمكانياته.

واختتم، الإصابة قد تكون طويلة ولكن مع التقدم الطبي لن يتأخر كثيرًا في العودة.

منذر الكبير، فيتو

الأهلي والزمالك الأقوى إفريقيا

في سياق آخر، كشف منذر الكبير عن توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين القطبين الأهلي والزمالك على الأراضي السعودية.

وقال منذر الكبير: وصول الأهلي والزمالك للمنافسة على لقب السوبر الإفريقي طبيعي لأنهم الأقوى في القارة الإفريقية.

وأضاف المدرب التونسي: إمكانيات الأهلي كبيرة والزمالك أيضًا، وفي ديربي كهذا لا توجد توقعات والأمور 50-50.

وأكد: من يستطيع تقديم أفضل ما لديه على المستوى الفردي والجماعي بجانب العقلية الانتصارية والتحكم في النفس بالتأكيد يفوز على الفريق الآخر.