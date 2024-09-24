الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منذر الكبير: علي معلول لاعب استثنائي والعديد من الأندية ستخطفه حال رحيله عن الأهلي

علي معلول لاعب الأهلي،
علي معلول لاعب الأهلي، فيتو

الأهلي، أشاد المدرب التونسي منذر الكبير بقدرات اللاعب علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: علي معلول لاعب كبير مع النادي الأهلي والمنتخب التونسي.

وأضاف، عندما كنت مدربًا للمنتخب التونسي أعدت معلول لصفوف نسور قرطاج لإنه يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة ويستحق التواجد دائمًا.

 

علي معلول ركيزة أساسية في تشكيلة منتخب تونس

وتابع المدرب التونسي، معلول شارك أثناء قيادته للمنتخب 99% من المباريات، ومن الطبيعي أن يكون أساسيًا إلا لو كان مصابًا أو غير جاهز فنيًّا.

وأكد، معلول صنع العديد من الأهداف وكان يحرز أهدافًا كثيرة ودائمًا ما يكون حاضرًا في المباريات الكبيرة وهناك لاعبون لا يستطيعون التواجد في تلك المحافل مثل معلول.

وشدد منذر الكبير، علي لو رحل عن الأهلي بالتأكيد أندية كثيرة ستحاول التعاقد معه لقيمته وإمكانياته.

واختتم، الإصابة قد تكون طويلة ولكن مع التقدم الطبي لن يتأخر كثيرًا في العودة.

منذر الكبير، فيتو

الأهلي والزمالك الأقوى إفريقيا

في سياق آخر، كشف منذر الكبير عن توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين القطبين الأهلي والزمالك على الأراضي السعودية.

وقال منذر الكبير: وصول الأهلي والزمالك للمنافسة على لقب السوبر الإفريقي طبيعي لأنهم الأقوى في القارة الإفريقية.

وأضاف المدرب التونسي: إمكانيات الأهلي كبيرة والزمالك أيضًا، وفي ديربي كهذا لا توجد توقعات والأمور 50-50.

وأكد: من يستطيع تقديم أفضل ما لديه على المستوى الفردي والجماعي بجانب العقلية الانتصارية والتحكم في النفس بالتأكيد يفوز على الفريق الآخر.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي النادي الأهلي منذر الكبير علي معلول المنتخب التونسي السوبر الأفريقي الزمالك

مواد متعلقة

تعرف على نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه

التشكيل الأقرب للزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

لائحة السوبر الإفريقي قبل مباراة الأهلي والزمالك

لقطات من وصول الزمالك إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

منذر الكبير: تعاقد الأهلي مع بن رمضان ستكون "ضربة معلم"

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

شلمت اغتيال هنية وعصابة نتنياهو، كلمة قوية لأردوغان في الأمم المتحدة

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة أجنبية جديدة

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

منوعات

المزيد

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم نزول المطر في المنام في المنام وعلاقته بالتطهير من الذنوب والخطايا

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية