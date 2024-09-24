الأهلي يتعاقد مع الأمريكي «جون روبيرسون» لتدعيم «رجال السلة»

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكي جون روبيرسون؛ لتدعيم ‏صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال خلال الموسم الجديد‎.‎

وأوضح العوضي أن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاء بعد ترشيحه من الجهاز الفني بقيادة أوجستي ‏بوش، الذي أشاد بما يملكه اللاعب من مقومات تمثل إضافة قوية للفريق.‏

وأشار إلى أن خطة تدعيم فرق النادي المختلفة جاءت وفقًا لتلبية متطلبات الأجهزة الفنية، وفي ضوء ‏التدعيم بأفضل العناصر في كل المراكز.‏

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع السنغالية نديوما كان، لتدعيم ‏صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات خلال الموسم الجاري.‏

وأكد العوضي انتهاء كافة إجراءات التعاقد مع نديوما بعدما اجتازت الكشف الطبي.

وأشار إلى أن التعاقد مع المحترفة السنغالية يأتي في إطار خطة تدعيم الفريق بالعناصر المطلوبة من ‏أجل الاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، لتلبية طموحات جماهير النادي.‏