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رياضة

الأهلي يتعاقد مع الأمريكي «جون روبيرسون» لتدعيم «رجال السلة»

الأمريكي جون روبيرسون،فيتو
الأمريكي جون روبيرسون،فيتو

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكي جون روبيرسون؛ لتدعيم ‏صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال خلال الموسم الجديد‎.‎

وأوضح العوضي أن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاء بعد ترشيحه من الجهاز الفني بقيادة أوجستي ‏بوش، الذي أشاد بما يملكه اللاعب من مقومات تمثل إضافة قوية للفريق.‏

وأشار إلى أن خطة تدعيم فرق النادي المختلفة جاءت وفقًا لتلبية متطلبات الأجهزة الفنية، وفي ضوء ‏التدعيم بأفضل العناصر في كل المراكز.‏

 

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع السنغالية نديوما كان، لتدعيم ‏صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات خلال الموسم الجاري.‏

وأكد العوضي انتهاء كافة إجراءات التعاقد مع نديوما بعدما اجتازت الكشف الطبي.

وأشار إلى أن التعاقد مع المحترفة السنغالية يأتي في إطار خطة تدعيم الفريق بالعناصر المطلوبة من ‏أجل الاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، لتلبية طموحات جماهير النادي.‏

 

 

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