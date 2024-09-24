أخبار الرياضة اليوم: بعثة الزمالك تصل السعودية.. الخطيب يحذر نجوم الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. وسحب تنظيم دوري أبطال أوروبا من ميلانو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها:

الخطيب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الأهلي قبل السوبر الإفريقي

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وعقد محمود الخطيب جلسة مع اللاعبين عقب المران، تحدث خلالها عن الرفض التام للنغمة السائدة بأن المباراة أمام الزمالك ستنتهي لصالح الأحمر بسهولة.

ورفض الخطيب خلال حديثه مع اللاعبين فكرة أن إمكانيات الأهلي أعلى من الزمالك وبالتالي من السهل الفوز باللقاء.

وشدد الخطيب على قوة نادي الزمالك وأنه أكبر خصم للأهلي في إفريقيا ولا يمكن التكهن بنتيجة المباراة مثلما يردد نجوم الأهلي القدامى وما تنقله السوشيال ميديا مؤخرًا.

وأكد الخطيب أن الزمالك نادٍ كبير وأن الصفقات الجديدة سيكون لها دور مع الفريق فضلا عن جمهوره الذي لن يقل عن جمهور الأهلي في السعودية لذلك على اللاعبين أن تركز في المباراة ولا تنصاع وراء محللي الكرة أو السوشيال ميديا.

الزمالك يصل السعودية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ألبوم صور من وصول بعثة الفريق الأبيض إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعتين ونصف، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وكان في استقبال البعثة كل من السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض، وضياء الدين حماد نائب السفير، وأحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وسعد العيسى مدير المشاريع بهيئة الترفيه، و أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

رسميا، سحب تنظيم دوري أبطال أوروبا من ميلانو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا، اليوم الثلاثاء، أن نهائي دوري أبطال أوروبا 2027، لن يقام في ميلانو، وسط شكوك بشأن مستقبل ملعب سان سيرو.

وقال "يويفا" في بيان له: "نظرا لأن بلدية ميلانو لا تستطيع ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو ومحيطه بأعمال التجديد في فترة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027، فقد تقرر عدم إسناد النهائي إلى ميلانو".

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه أعاد فتح عملية تقديم العطاءات لتعيين مكان مناسب، ومن المتوقع اتخاذ القرار في مايو أو يونيو 2025.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 في بودابست عاصمة المجر.

وترشحت بودابست وميلانو فقط لاستضافة النهائي في 2026 و2027.

موعد مباراة الكلاسيكو

كشفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن موعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة.

وحددت الرابطة يوم السبت 26 أكتوبر المقبل، لإقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

الموعد يأتي عكس المواسم السابقة التي أقيم فيها اللقاء في تمام الساعة 4:15 مساءً أو حتى الواحدة ظهرًا، من أجل منح الفرصة لجماهير الفريقين في قارة آسيا لمتابعة اللقاء.

طاقم حكام مصر وموريتانيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مباراة منتخب مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 يوم 11 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وتم تعيين الحكم الدولي الجنوب إفريقي أبونجيلي توم حكما للساحة ويعاونه الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول وزخيلي توسي من جنوب إفريقيا مساعد ثاني ويتواجد جيلي جافاني كحكم رابع من جنوب إفريقيا.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وبوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

الموعد المقترح الجديد لإقامة بطولة كأس السوبر المصري

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن الموعد المقترح الجديد لإقامة بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات وذلك بعد تأجيل موعده.

وأكد المصدر في تصريحات لفيتو، أنه بعد التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي راعي بطولة السوبر المصري، تم الاتفاق مبدئيا على إقامة مباراتي نصف النهائي يوم ٢٠ أكتوبر على أن تقام مباراتي النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث يوم ٢٤ أكتوبر.

وأضاف المصدر، أنه تم تحديد هذا الموعد لأنه يأتي بعد انتهاء معسكر منتخب مصر الأول لمواجهتي موريتانيا، كما أن هذه الفترة لن تشهد أي ارتباطات للأندية المصرية في بطولات الأندية الإفريقية، مشيرا إلى أن المواعيد الجديدة يتم دراستها جيدا قبل الإعلان عنها بشكل رسمي

ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري وبيراميدز الفائز بكأس مصر وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.

بلال يرد على شريف إكرامي

رد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، على الانتقادات التي تعرض لها إثر تصريحاته الأخيرة عن نادي الزمالك قبل مواجهة السوبر الإفريقي.

وجاء رد بلال موجه لشريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الذي نشر ستوري أمس الاثنين انتقد خلالها تصريحات بلال وبعض لاعبي الأهلي والزمالك.

ووجه بلال كلامه لحارس بيراميدز قائلا:"الكابتن الفيلسوف اللي بيوزع النصايح على قدامي اللاعبين..شكرا لنصيحتك الغالية وأكيد هنعمل بيها..احنا كمان نصحناك من ٢٠ سنة إنك بتمارس مهنة مش مهنتك".



وتابع:"بشهادة العربي والأجنبي ولسه إلى الآن مش واخد بنصيحتنا سعيد ومبسوط انك لقيت مهنة ممكن تجيد فيها وهي التنظير علي الآخرين..احنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا تسمحلنا اننا نشيد وننتقد ونحلل..وانت اصبحت خبرتك وقدراتك انك تقول رمضان كريم"