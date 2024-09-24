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رياضة

بعد تأجيله، الموعد المقترح لبطولة السوبر المصري في الإمارات

مواجهات السوبر المصري،
مواجهات السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن الموعد المقترح الجديد لإقامة بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات وذلك بعد تأجيل موعده. 

وأكد المصدر في تصريحات لفيتو، أنه بعد التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي راعي بطولة السوبر المصري، تم الاتفاق مبدئيا على إقامة مباراتي نصف النهائي يوم ٢٠ أكتوبر على أن تقام مباراتي النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث يوم ٢٤ أكتوبر. 

وأضاف المصدر، أنه تم تحديد هذا الموعد لأنه يأتي  بعد انتهاء معسكر منتخب مصر الأول لمواجهتي موريتانيا، كما أن هذه الفترة لن تشهد أي ارتباطات للأندية المصرية في بطولات الأندية الإفريقية، مشيرا إلى أن المواعيد الجديدة يتم دراستها جيدا قبل الإعلان عنها بشكل رسمي 

ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري  وبيراميدز الفائز بكأس مصر  وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.

مواجهات السوبر المصري 

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي (بطل الدوري) ضد سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، ويواجه بيراميدز (بطل كأس مصر)، الزمالك صاحب الكارت الذهبي.

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