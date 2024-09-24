الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد أبو داوود ولبنى ونس في تجربة جديدة بتوقيع المخرج محمد هلال

أبطال حكايتي أنا،
أبطال حكايتي أنا، فيتو

يخوض المخرج محمد هلال خلال الفترة المقبلة، تجربة مختلفة وجديدة، حيث يستعد لتصوير برنامج درامى فيما يشبه مسلسل يحمل اسم "حكايتي أنا"، ويتكون من حلقة واحدة، ويتضمن قصة من قصص الواقع الذى نعيشه في حياتنا اليومية وما يترتب عليها من ضحايا ومشكلات.

تفاصيل مسلسل حكايتي أنا 

وقال المخرج محمد هلال يضم العمل حكايات تعبر عن الواقع المصرى والعربى، وكل حكاية تشمل عدد من النجوم، ويلعب أولى الحكايات دور البطولة كل الفنانة لبنى ونس ومحمد أبو داوود وأحمد رفعت ورشا سامى وعبد الرحيم حسن، والفائزة بمسابقة الدوم الفنانة ميرال ومن تأليف الكاتبة الصحفية منال الشرقاوي، ومدير تصوير سامح سليم، وستايلست مها بركة. 

وتدور أحداث الحكاية حول الطلاق وتأثيره السلبى على الزوجين والأطفال ويقدم بشكل مختلف عن ما قدم قبل ذلك في الأعمال الفنية، وبعد كل حكاية يتم أخذ رأى شخصية من الأزهر عليها من خلال حديث مع المذيعة سيرا إبراهيم.

وأضاف هلال العمل يتم تصويره على أفضل مستوى بكاميرات عالية، تشبه تقنيات السينما، وأتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور، حيث نسعى إلى تقديم تجربة مختلفة هدفها النجاح.

وأشار إلى أنه تعاقد أيضا مع عدد من النجوم لتصوير حكايات أخرى يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المخرج محمد هلال قدم العديد من الكليبات الناجحة والتي كان آخرها "القوافى" مع المطرب محمد محيي، كما قدم عدد من الإعلانات التي حققت نجاحا كبيرا فأخرج إعلانات شركات الاتصالات الشهيرة والمشروبات الغازية العالمية.

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حكايتي أنا مسلسل حكايتي أنا لبني ونس اخبار الفن الفن

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