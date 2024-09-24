وزير البترول: خطة لجذب مزيد من الاستثمارات بالقطاع وتحقيق أقصى استفادة منها

أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم خلال اعتماد نتائج الجمعية العمومية لمصر للبترول بما تم من تطوير بمصر للبترول ادي الي زيادة الإنتاج، حيث أثبتت مصر للبترول بأنها نموذج ناجح لتطوير شركات قطاع العام البترولي.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول أن قطاع البترول ماضى فى تحديث كافة نواحى منظومة عمله وتحسين أدواته فى جذب الاستثمارات وزيادة العائد عليها وتحقيق أقصى استفادة منها اقتصاديًا وخدميًا، مشيدًا بالدور الحيوى لمصر للبترول فى خدمة السوق المصرى وعنايتها بالتطوير المستمر فى تقديم الخدمات من خلال محطات التموين سواء للسيارات أو الطائرات أو السفن أو القطارات وكذا إدخال خدمات الغاز الطبيعى والعديد من الخدمات المتميزة التي تقدم لحائزى السيارات بمحطات تموين وخدمة السيارات، ولفت إلى أهمية ما تقوم به كوادر السلامة من تحديث وحرص وزيادة وعي وتأصيل لثقافة التشغيل الآمن.

مصر للبترول حققت بسواعد أبنائها إجمالي مبيعات 8650 ألف طن



وأوضح المهندس محمد ماجد رئيس الشركة أنها استطاعت بفضل سواعد أبنائها والاستغلال الأمثل لإمكانياتها أن تحقق إجمالى مبيعات بلغ 8650 ألف طن وأنها بدأت في مشروع تطوير ورفع الكفاءة لجميع مستودعاتها، كما تعمل على زيادة عدد المستودعات، وانتهت من تطوير 61 محطة خدمة وتموين سيارات وإضافة 11 محطات خدمة وتموين سيارات جديدة، حيث تم إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى 194 محطة لمصر للبترول وجارى الإنتهاء من 64 محطة بالتعاون مع شركة غازتك، لافتًا إلى أن الشركة يتبعها 20 محطة تموين قطارات و14 محطة تموين طائرات و3 محطات تموين سفن بالإضافة إلى محطات تموين وخدمة السيارات البالغة 1560 محطة.

وأوضح العرض أنه تماشيًا مع مبادرة رئيس الجمهورية تحت شعار "اتحضر للأخضر " فقد تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات مثل تشغيل عدد من محطات الخدمة والتموين بنظام الطاقة الشمسية وكذلك إضافة خدمة شحن السيارات بالكهرباء لعدة محطات وتحويل وحدات النقل للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في تخزين وتداول وتسويق منتجات السولار والمازوت منخفض الكبريت والمضى قدمًا في تنفيذ الإستراتيجية العامة للاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الطاقة مع زيادة توعية العاملين باتباع الإجراءات واستخدام الأنظمة والمعدات الموفرة للطاقة، وكذلك عناية مصر للبترول بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأظهرت نتائج الجمعية العمومية لمصر للبترول قدرة القائمين علي الشركة في إدارة الأزمات، فعمل المهندس محمد ماجد رئيس الشركة علي عدة محاور ومن أهمها تطوير أنشطة الشركة المختلفة وظهر ذلك في عرض المهندس محمد ماجد لنتائج ماتم انجازه في اجتماع الجمعية العمومية.